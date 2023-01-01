WebCatalog
Slator

Slator

slator.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Slator в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Slator — ведущий источник новостей и исследований в мировой индустрии перевода, локализации и языковых технологий.

Веб-сайт: slator.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Slator, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Channel Futures

Channel Futures

channelfutures.com

Localazy

Localazy

localazy.com

Marketing Systems Group

Marketing Systems Group

portal.m-s-g.com

Locize

Locize

locize.app

InfoSec Industry

InfoSec Industry

infosecindustry.com

Canvas E-zigurat

Canvas E-zigurat

canvas.e-zigurat.com

Hydrogen Insight

Hydrogen Insight

hydrogeninsight.com

RealPage

RealPage

realpage.com

Slashdot

Slashdot

slashdot.org

Inman News

Inman News

inman.com

Yahoo Autos

Yahoo Autos

autos.yahoo.com

RT

RT

rt.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности