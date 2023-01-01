InfoSec Industry
infosecindustry.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для InfoSec Industry в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: infosecindustry.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением InfoSec Industry, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
LA Weekly
laweekly.com
Slator
slator.com
Hak5
payloadstudio.hak5.org
EETimes
eetimes.com
Channel Futures
channelfutures.com
Defense One
defenseone.com
Critical Mention
app.criticalmention.com
Erudus ONE
one.erudus.com
Financial Post
financialpost.com
SecurityWeek
securityweek.com
LA Times
latimes.com
Wisconsin State Journal
madison.com