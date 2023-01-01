Hak5 — ведущие в отрасли хакерские инструменты и отмеченные наградами хакерские шоу для красных команд, пентестеров, студентов в области кибербезопасности и ИТ-специалистов. Создатели WiFi Pineapple, USB Rubber Ducky и других устройств. Дом инклюзивного сообщества по информационной безопасности. Основан в 2005 году.

Веб-сайт: hak5.org

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