LA Weekly — это исчерпывающий источник информации о новостях, музыке, фильмах, ресторанах, обзорах и событиях в Лос-Анджелесе.

Веб-сайт: laweekly.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LA Weekly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.