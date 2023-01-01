WebCatalog
MusicRadar

MusicRadar

musicradar.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

MusicRadar — это музыкальный веб-сайт, предлагающий информацию об артистах и ​​их музыке, а также интервью, новости о продуктах и ​​обзоры, а также онлайн-уроки музыки.

Веб-сайт: musicradar.com

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