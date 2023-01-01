IndieWire — это онлайн-издание, освещающее новости кино, телевидения и цифровых технологий, обзоры и интервью для страстных поклонников и инсайдеров отрасли.

Веб-сайт: indiewire.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IndieWire, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.