WebCatalog
Grub Street

Grub Street

grubstreet.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Grub Street в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Grub Street — это кулинарный блог журнала New York Magazine с обзорами ресторанов, интервью с шеф-поварами, новостями об открытии ресторанов и освещением кулинарных тенденций.

Веб-сайт: grubstreet.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Grub Street, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Times Union

Times Union

timesunion.com

Esquire

Esquire

esquire.com

The Strategist

The Strategist

nymag.com

The Journal News

The Journal News

lohud.com

New York Daily News

New York Daily News

nydailynews.com

Restaurant Business

Restaurant Business

restaurantbusinessonline.com

Fox 5 New York

Fox 5 New York

fox5ny.com

Parade

Parade

parade.com

WWD

WWD

wwd.com

NYTimes

NYTimes

nytimes.com

blogTO

blogTO

blogto.com

San Francisco Chronicle

San Francisco Chronicle

sfchronicle.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности