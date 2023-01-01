Billboard — американский музыкальный и развлекательный журнал, издаваемый еженедельно Billboard-Hollywood Reporter Media Group, подразделением MRC Media & Info. В журнале публикуются музыкальные чарты, новости, видео, мнения, обзоры, события и стиль, связанные с музыкальной индустрией.

Веб-сайт: billboard.com

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