Deadline
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Deadline в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: deadline.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Deadline, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Billboard
billboard.com
Betches
betches.com
MarketPulse
marketpulse.com
TIME Magazine
time.com
Blocks & Files
blocksandfiles.com
The Buffalo News
buffalonews.com
National Review
nationalreview.com
Wisconsin State Journal
madison.com
ZDNet
zdnet.com
Independent.ie
independent.ie
RealClearPolitics
realclearpolitics.com
Lobby
lobby.game