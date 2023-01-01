The News Minute – TNM – это независимая цифровая платформа, освещающая последние новости юга Индии из пяти штатов: Андхра-Прадеш, Телангана, Карнатака, Тамил Наду и Керала. Будьте в курсе текущих событий, новостей, погоды, идей по политическим и социальным вопросам южной Индии.

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