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National Review

National Review

nationalreview.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ведущий консервативный журнал и веб-сайт, освещающий новости, политику, текущие события и культуру с подробным анализом и комментариями.

Веб-сайт: nationalreview.com

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