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IndustryWeek

IndustryWeek

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Веб-сайт: industryweek.com

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IndustryWeek — главный онлайн-источник новостей и информации о производстве, лидерстве, постоянном совершенствовании, управлении талантами и других вопросах, имеющих решающее значение для отрасли.

Веб-сайт: industryweek.com

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