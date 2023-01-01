ScrumDo — это мощная платформа управления работой и механизм постоянного совершенствования. Мы облегчаем командам и целым организациям внедрение современных процессов управления рабочими процессами (таких как Scrum, Kanban, Scrumban, SAFe и другие) для достижения лучших результатов в бизнесе.

Веб-сайт: scrumdo.com

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