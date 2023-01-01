Puzzle Labs — это механизм обработки контента с использованием искусственного интеллекта. Он находится на пересечении людей, процессов и технологий, используемых для улучшения рабочих процессов команд по работе с контентом. С помощью Puzzle команды получают десятикратное ускорение процессов работы с контентом.

Веб-сайт: puzzlelabs.ai

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