Более простой способ для людей следить за процессом и работать вместе. Prestavi — это современное программное обеспечение для рабочих процессов, которое позволяет легко превратить сложные, неорганизованные или недокументированные процессы в стандартизированные рабочие процессы, которые помогут вашей команде продвинуться вперед.

Веб-сайт: prestavi.com

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