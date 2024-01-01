AI21 Labs

AI21 Labs

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Веб-сайт: ai21.com

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AI21 Labs создает для предприятий базовые модели и системы искусственного интеллекта, которые ускоряют использование GenAI в производстве. Обеспечьте поддержку наиболее важных корпоративных рабочих процессов с помощью точного, надежного и масштабируемого искусственного интеллекта, адаптированного к вашим конкретным потребностям.
Категории:
Software Development
Machine Learning Software

Веб-сайт: ai21.com

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

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UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

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V7

V7

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