Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

HorizonIQ помогает ИТ-руководителям разрабатывать и управлять высокопроизводительными решениями, адаптированными к их конкретным потребностям. Расширение возможностей бизнеса для перехода на цифровые технологии с помощью надежных и настраиваемых решений IaaS.

Веб-сайт: horizoniq.com

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