BlueSky Education

Расширьте возможности своих сотрудников с помощью решений BlueSky для управления успеваемостью школ и учителей. Оптимизируйте оценку учителей, анализ производительности, профессиональное развитие и обеспечение качества обучения с помощью наших отмеченных наградами решений для управления работой школ и учителей, адаптированных к уникальным потребностям вашей организации.

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