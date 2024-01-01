Облачная платформа, которая помогает компаниям управлять проектами, командами и задачами. Поддерживает управление проектами, предлагая членам команды более быстрый способ выполнения своих задач в среде без беспорядка. Надежная и безопасная система Claritask помогает руководителям групп организовывать проекты и делегировать задачи с помощью пользовательского интерфейса, на освоение которого у членов команды любого набора навыков уходит меньше времени. Решение может похвастаться надежностью и согласованностью, что делает Claritask решением для компаний, которые серьезно подходят к обеспечению подотчетности своих команд.

Веб-сайт: claritask.com

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