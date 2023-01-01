WebCatalog
Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Riku.AI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Экспериментируйте с ИИ. Одна площадка, несколько провайдеров. Рику — хранилище вашего ИИ. творения и место для сохранения, распространения и экспериментов с новейшими технологиями. Riku — это универсальное решение для создания индивидуальных моделей с использованием технологии НЛП.

Веб-сайт: riku.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Riku.AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Perpend

Perpend

perpend.in

DriveCentric

DriveCentric

app.drivecentric.com

Jurny

Jurny

mos.jurny.com

inai

inai

dashboard.inai.io

Songtradr for Artists

Songtradr for Artists

songtradr.com

KAEDIM

KAEDIM

app.kaedim3d.com

Zoconut

Zoconut

app.zoconut.com

One.com

One.com

one.com

StoryChief

StoryChief

app.storychief.io

Pulpo

Pulpo

pulpo.usepulpo.com

Corpay One

Corpay One

app.corpayone.com

mindsdb

mindsdb

cloud.mindsdb.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности