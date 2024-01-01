OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска, настройки и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. OctoAI заставляет модели работать на вас, а не наоборот. Разработчики получают легкий доступ к эффективной инфраструктуре искусственного интеллекта, чтобы они могли запускать выбранные модели, настраивать их для своего конкретного сценария использования и беспрепятственно масштабировать от разработки до производства. Благодаря самым быстрым базовым моделям на рынке (включая Llama-2, Stable Diffusion и SDXL), интегрированным решениям для настройки и системам машинного обучения мирового класса разработчики могут сосредоточиться на создании приложений, которые поражают своих клиентов, не становясь при этом экспертами по инфраструктуре искусственного интеллекта. . Компания имеет штаб-квартиру в Сиэтле, штат Вашингтон, и поддерживается ведущими фирмами венчурного капитала. OctoAI основана и возглавляется создателями Apache TVM, стека машинного обучения с открытым исходным кодом для повышения производительности и переносимости моделей.

Веб-сайт: octo.ai

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