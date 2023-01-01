Standard Metrics — это двустороннее решение для управления портфелем и взаимодействия с инвесторами для венчурных компаний и стартапов.

Веб-сайт: standardmetrics.io

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