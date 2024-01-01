Vertex AI Studio

Vertex AI Studio

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Веб-сайт: cloud.google.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Настраивайте и развертывайте генеративные модели. Vertex AI предоставляет API для ведущих базовых моделей, а также инструменты для быстрого создания прототипов, легкой настройки моделей с использованием собственных данных и беспрепятственного развертывания в приложениях.

Веб-сайт: cloud.google.com

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