Платформа непрерывного общения для команд, занимающихся быстрым выпуском программного обеспечения, для обмена информацией о том, что они выпускают. Оптимизируйте обновления из источника работы, например GitHub, Jira или Linear.

Веб-сайт: makelog.com

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