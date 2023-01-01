WebCatalog
Makelog

Makelog

makelog.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Makelog в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Платформа непрерывного общения для команд, занимающихся быстрым выпуском программного обеспечения, для обмена информацией о том, что они выпускают. Оптимизируйте обновления из источника работы, например GitHub, Jira или Linear.

Веб-сайт: makelog.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Makelog, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Status Hero

Status Hero

statushero.com

Jellyfish

Jellyfish

jellyfish.co

FlyCode

FlyCode

flycode.com

Linear

Linear

linear.app

Jell

Jell

jell.com

CodeShip

CodeShip

codeship.com

ScrumDo

ScrumDo

scrumdo.com

Hellonext

Hellonext

hellonext.co

Duuoo

Duuoo

duuoo.io

Giraffe

Giraffe

getgiraffe.io

Workast

Workast

workast.com

Github Education

Github Education

education.github.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности