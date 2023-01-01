Status Hero — это инструмент рабочего общения, который превращает асинхронные проверки и данные управления проектами в краткие и содержательные отчеты. Status Hero работает с инструментами управления проектами, такими как GitHub, Jira и Asana, а также с инструментами обмена сообщениями, такими как электронная почта, Slack и Microsoft Teams, чтобы объединить действия и проверки вашей команды в единый отчет, который вы можете просмотреть и поделиться.

Веб-сайт: statushero.com

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