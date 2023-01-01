Обеспечьте инженерную производительность и стратегическое согласование с платформой управления проектированием Jellyfish. Мы интегрируемся с такими инструментами, как Jira и GitHub. Jellyfish помогает руководителям инженеров сосредоточить свои команды на том, что наиболее важно для бизнеса, принимать стратегические решения и добиваться результатов.

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