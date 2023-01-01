Управляйте производительностью инженерных работ, чтобы работать с уверенностью. Logilica предоставляет руководителям разработчиков возможность управлять скоростью работы, работоспособностью DevEx и соответствием команды бизнес-приоритетам.

Веб-сайт: logilica.com

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