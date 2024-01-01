Faros AI — это ваша инфраструктура для инженерных операций: скорость, качество, цели и многое другое можно увидеть на одной панели! Faros интегрирует все ваши источники инженерных данных, чтобы предоставить вам целостную картину всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. При планировании вы избавляетесь от догадок, поэтому вы можете принимать решения, распределять ресурсы и повышать производительность на основе фактических данных. Добавить новый источник данных так же просто, как щелкнуть выключателем, даже если это собственная система.

Веб-сайт: faros.ai

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