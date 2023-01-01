Motiv — это мобильная информационная панель, предоставляющая показатели производительности руководителей вашей команды. С помощью приложения Motiv генеральные директора, менеджеры и руководители распределенных команд будут иметь под рукой показатели производительности своих руководителей. Интегрируйте Motiv с Microsoft 365 и приложениями Google Workspace, которые ваша компания использует каждый день. Загрузите наше мобильное приложение и зарегистрируйтесь, чтобы начать!

Веб-сайт: motiv.team

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