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Assembly

Assembly

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: joinassembly.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Assembly в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.

Веб-сайт: joinassembly.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Assembly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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