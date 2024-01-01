Мы унифицируем весь рабочий процесс управления и бронирования помещений для современных организаций и команд, чтобы каждый получил максимально простой доступ к пространству, спорту и мероприятиям в кратчайшие сроки, в любое время и без усилий. Locaboo — ведущая платформа для управления площадями для проведения спортивных мероприятий и мероприятий в Европе. Наша платформа готова к использованию для рабочих пространств, конференц-залов, коворкингов, спортивных сооружений и образовательных учреждений, а также помещений для культуры и мероприятий, автопарка и многого другого...

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