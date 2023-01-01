Наше решение по привлечению талантов помогает вашей организации находить, отслеживать и оценивать качественные кадры, чтобы вы могли более эффективно и с меньшими затратами создавать заинтересованную и высокопроизводительную рабочую силу. Это мощное решение автоматизирует и оптимизирует процессы рекрутинга и найма для поддержки безбумажной среды управления человеческим капиталом (HCM). Это обеспечивает положительный опыт кандидата, который позволяет кандидатам легко предоставлять информацию, искать работу и подавать заявки онлайн.

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