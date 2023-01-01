Onepoint HCM

Веб-решение, которое обеспечивает отслеживание кандидатов с помощью автоматизированных инструментов, публикации вакансий, отчетов, уведомлений и многого другого.

Веб-сайт: onehcm.com

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