WebCatalog
TradesFactor

TradesFactor

app.tradesfactor.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TradesFactor в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Платформа для управления квалифицированными кадрами с инструментами управления рабочей силой для строительных работодателей, рабочих, профессионально-технических училищ и студентов. К ним относятся набор персонала, отслеживание кандидатов, управление предложениями о работе, доска объявлений, база данных квалифицированных работников с возможностью поиска, настраиваемая домашняя страница компании, адаптация, управление производительностью, управление обучением, настраиваемая отчетность, визуализация данных с помощью Microsoft Business Intelligence (BI), простая интеграция данных партнерской организации. , и более.

Веб-сайт: tradesfactor.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TradesFactor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Bluecrew

Bluecrew

app.bluecrewjobs.com

Recruit 360

Recruit 360

app.recruit360.co.za

Alchemus

Alchemus

iprs.alchemus.com

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

Shiftsmart

Shiftsmart

shiftsmart.com

talentReef

talentReef

login.jobappnetwork.com

Satchel One

Satchel One

satchelone.com

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

HRpuls

HRpuls

hrpuls.de

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

Legion

Legion

enterprise.legion.work

YouCruit

YouCruit

us.youcruit.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности