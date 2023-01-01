TradesFactor

Платформа для управления квалифицированными кадрами с инструментами управления рабочей силой для строительных работодателей, рабочих, профессионально-технических училищ и студентов. К ним относятся набор персонала, отслеживание кандидатов, управление предложениями о работе, доска объявлений, база данных квалифицированных работников с возможностью поиска, настраиваемая домашняя страница компании, адаптация, управление производительностью, управление обучением, настраиваемая отчетность, визуализация данных с помощью Microsoft Business Intelligence (BI), простая интеграция данных партнерской организации. , и более.

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