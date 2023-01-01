Bluecrew — первый поставщик почасовой рабочей силы как услуги: сочетающий рабочую силу W-2, платформу управления трудовыми ресурсами и данные + аналитику для рабочих мест, где есть почасовые работники и колеблющийся спрос.

Веб-сайт: bluecrewjobs.com

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