Гибкость для гибкой рабочей силы Самая мощная платформа для поиска, найма, управления и анализа вашего гибкого пула прямых и почасовых работников — и все в одном настраиваемом решении.

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