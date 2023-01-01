Легко управляйте своим гибким персоналом из одной системы. Помимо того, что ваши сотрудники имеют доступ к управлению своими сменами и записи на новые, ваши менеджеры и администраторы также могут делать то же самое. Не выходя из дома или в автобусе, они могут планировать новые смены, управлять бронированиями, подтверждать новых работников и утверждать расписания.

Веб-сайт: temployer.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Temployer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.