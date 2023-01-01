Tinq — это мультиплатформенное решение для управления командой для всех предприятий. От отслеживания времени, планирования смен и подготовки пользовательских отчетов для расчета заработной платы менеджеры и сотрудники могут беспрепятственно сотрудничать в облаке.

Веб-сайт: tinq.com

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