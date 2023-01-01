SPORTRICK — это инновационное программное обеспечение для управления членством, первое решение для электронной коммерции и социальных сетей, обеспечивающее интеграцию отслеживания тренировок и полностью облачное управление физическим доступом. Вы можете управлять регистрацией и выездом, выставлением счетов, обработкой платежей, отчетами, расписанием занятий, контролем доступа: SPORTRICK — это решение с полным членством, полностью основанное на Интернете!

Веб-сайт: sportrick.com

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