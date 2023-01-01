Careerlister

Идеальное решение для связи и отслеживания кандидатов. Быстро квалифицируйте своих кандидатов. Получите от каждого да и нет. Автоматически дублируйте проверку ваших кандидатов. Будьте эффективны с автоматизированным рабочим процессом. Шаблоны для электронных писем и SMS. Полное встроенное планирование и календарь.

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