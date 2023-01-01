Career.Place устраняет предвзятость в процессе найма и обеспечивает разнообразие и соответствие требованиям с помощью решения на основе SaaS. Кандидаты проходят анонимную, последовательную и полуавтоматическую воронку найма карьеры, при этом работодатели (HR, D&I, TA-руководители и рекрутеры) продвигают кандидатов, когда они соответствуют потребностям компании, или отстраняются от рассмотрения, когда они этого не делают. квалифицироваться.

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