Наряду с этим существует онлайн-платформа по найму персонала, призванная помочь создать значимые связи между работодателями и соискателями работы, чтобы они могли работать вместе наилучшим образом. С помощью Alongside работодатели могут легко создавать и рекламировать свои объявления о вакансиях, сотрудничать со своими командами по найму, проверять входящие заявления, организовывать процесс найма и, прежде всего, находить отличных кандидатов.

Веб-сайт: alongside.com

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