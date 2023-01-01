Homerun — это онлайн-инструмент, который помогает предприятиям малого и среднего бизнеса нанимать сотрудников с помощью красиво оформленных объявлений о вакансиях и индивидуальных форм заявлений. Homerun предлагает четкий обзор ваших кандидатов, чтобы вы могли легко общаться и проверять их вместе всей командой — и все это в одном простом и красивом приложении.

Веб-сайт: homerun.co

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