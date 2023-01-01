WebCatalog
Homerun

Homerun

app.homerun.co

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Homerun в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Homerun — это онлайн-инструмент, который помогает предприятиям малого и среднего бизнеса нанимать сотрудников с помощью красиво оформленных объявлений о вакансиях и индивидуальных форм заявлений. Homerun предлагает четкий обзор ваших кандидатов, чтобы вы могли легко общаться и проверять их вместе всей командой — и все это в одном простом и красивом приложении.

Веб-сайт: homerun.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Homerun, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

Alongside

Alongside

app.alongside.com

Polydojo

Polydojo

polydojo.com

Hirezon

Hirezon

interviewexchange.com

Hello Talent

Hello Talent

app.hellotalent.com

Smore

Smore

smore.com

Workstream

Workstream

hr.workstream.is

WiseStamp

WiseStamp

webapp.wisestamp.com

Jobkitten

Jobkitten

jobkitten.com

QuestionScout

QuestionScout

admin.questionscout.com

Telegraph

Telegraph

telegra.ph

JobsMedia

JobsMedia

client.jobsmedia.ca

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности