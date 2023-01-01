Homerun
app.homerun.co
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Homerun в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: homerun.co
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Homerun, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
TriNet Hire
app.trinethire.com
Alongside
app.alongside.com
Polydojo
polydojo.com
Hirezon
interviewexchange.com
Hello Talent
app.hellotalent.com
Smore
smore.com
Workstream
hr.workstream.is
WiseStamp
webapp.wisestamp.com
Jobkitten
jobkitten.com
QuestionScout
admin.questionscout.com
Telegraph
telegra.ph
JobsMedia
client.jobsmedia.ca