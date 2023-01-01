Jobkitten — это простое в использовании веб-приложение, которое позволяет собирать, отслеживать и просматривать кандидатов на работу вместе с коллегами. Создано для малого бизнеса и предпринимателей, чтобы вы могли забыть о хлопотах по сбору заявок из почтового ящика и пересылке их между коллегами. Jobkitten позволяет вам просматривать и комментировать кандидатов в аккуратной небольшой ленте, которую легко сортировать и использовать для поиска. Приложение оптимизировано для мобильных устройств и, что самое приятное, БЕСПЛАТНО (на данный момент)!

Веб-сайт: jobkitten.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jobkitten, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.