Jobkitten
jobkitten.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Jobkitten в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: jobkitten.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jobkitten, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
TalentHarness
app.talentharness.com
Polish
putpolish.com
Zoho Mail
mail.zoho.com
Scholars
scholars.io
Cloze
cloze.com
SurveyMonkey Apply
apply.surveymonkey.com
Contacts+
app.contactsplus.com
OneRecruit
ssl.onerecruit.com
officio.work
app.officio.work
Resume360
resume.cr360.com.au
SortMyBooks
sortmybooksonline.com
Alongside
app.alongside.com