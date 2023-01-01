BasicOps — это управление проектами и задачами, а также многое другое. Это простая, но мощная платформа, которая поможет вам оставаться организованным и четко понимать, что, когда и кем необходимо сделать. С помощью BasicOps вы можете создавать проекты, делать заметки на собраниях, преобразовывать их в задачи для себя и своей команды, устанавливать сроки, использовать онлайн-чаты и легко запускать звонки Zoom из чата. Работайте умно, работайте с удовольствием, работайте здесь: ваша база операций. Начните использовать BasicOps БЕСПЛАТНО.

Веб-сайт: basicops.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BasicOps, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.