WebCatalog
Queros

Queros

app.qureos.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Queros в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наш генератор описаний вакансий позволяет создавать хорошо составленные описания вакансий, которые точно отражают обязанности и требования должности. С помощью нашего инструмента вы можете настроить описания должностей в соответствии с тоном вашей компании, что поможет вам привлечь подходящих кандидатов, которые подходят вашей организации. Сэкономьте время и усилия, используя наш генератор описаний вакансий, чтобы создавать профессиональные, подробные объявления о вакансиях, которые привлекут внимание соискателей на конкурентном рынке труда.

Веб-сайт: app.qureos.com

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