Queros
app.qureos.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Queros в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: app.qureos.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Queros, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Upwork Cover Letter
upworkcoverletter.com
NetHire
ats.nethire.com
CopyMonkey
app.copymonkey.ai
Covey
getcovey.com
Shortlyster Employer
app.shortlyster.com
Alongside
app.alongside.com
HireBrain
hirebrain.ai
Shortlyster Candidate
candidate.shortlyster.com
Apploi
hire.apploi.com
ViziRecruiter
app.vizirecruiter.com
iMocha
app.imocha.io
HireYaY
app.hireyay.com