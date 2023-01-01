TalentNest — это универсальное программное обеспечение для отслеживания кандидатов, которое помогает рекрутерам и менеджерам по найму привлекать, отбирать и нанимать наиболее эффективных сотрудников. Наше программное обеспечение будет с вами на каждом этапе пути. Мы упрощаем вам трансляцию вакансий, ранжирование и отслеживание кандидатов, а также использование важных данных, необходимых для управления вашим отделом кадров! И кандидаты, и менеджеры по найму любят использовать наш удобный и отзывчивый интерфейс.

Веб-сайт: clients.talentnest.com

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