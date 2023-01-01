Универсальное планирование, электронная проверка посещений, обработка платежей и решение для оплаты сиделок. Программное обеспечение, разработанное для реестров — комплексное планирование, электронная проверка посещений, обработка платежей и платежное решение для лиц, осуществляющих уход — простое, совместимое и БЕЗЛИЦЕНЗИОННОЕ — универсальная программная платформа.

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