Онлайн-платформа, позволяющая участникам NDIS находить, нанимать и управлять своими сотрудниками службы поддержки. Клиенты Hireup платят меньше, а наши сотрудники службы поддержки зарабатывают больше. Мы являемся зарегистрированным провайдером NDIS.

Веб-сайт: hireup.com.au

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