Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

За каждым успешным продуктом стоит команда разработчиков мирового уровня. Находите, нанимайте и управляйте удаленными разработчиками мирового класса в часовых поясах США, прошедшими предварительную проверку технических и социальных навыков. Revelo — крупнейшая онлайн-платформа, позволяющая американским компаниям нанимать удаленных разработчиков программного обеспечения из Латинской Америки. Мы обеспечиваем расчет заработной платы, льготы для кандидатов, налоги и соблюдение местных требований, обеспечивая тем самым комплексное решение для найма разработчиков программного обеспечения.

Веб-сайт: revelo.com

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